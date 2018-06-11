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Новости. Общество
11:42, 11 Июня 2018

Ургант получил гражданство Израиля, пишут СМИ

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Российский телеведущий, актёр и шоумен получил удостоверение личности гражданина Израиля в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Известный российский телеведущий, шоумен, актёр Иван Ургант в Аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом, сообщает "Лайф" со ссылкой на vesty.co.il.

Отмечается, что ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля в отделе по приёму новых репатриантов. Процедуру он проходил вместе с супругой и дочерьми. Однако не сообщается, будет ли он жить в Израиле или только получит загранпаспорт, который даёт право безвизового въезда в 161 государство.

Сам шоумен не прокомментировал данную информацию. Как предполагается, страну он может покинуть уже на следующий день.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-11 13:09:04
Не завидуйте. )))
Если российский МИД никак не может решить вопрос с безвизом, то Ургант принял совершенно верное решение. Краткая поездка (визы не надо) в Израиль - 30000руб. Получение нескольких виз для россиянина стоят дороже этой суммы. Да и время терять не надо.
баян
2018-06-11 12:03:15
А зарабатывать будет в России или в Израиле?
кир
2018-06-11 11:49:58
Познера пусть прихватит, с которым по Америке катался. Надоели оба.
Гость
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