Ургант получил гражданство Израиля, пишут СМИ

Российский телеведущий, актёр и шоумен получил удостоверение личности гражданина Израиля в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Известный российский телеведущий, шоумен, актёр Иван Ургант в Аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом, сообщает "Лайф" со ссылкой на vesty.co.il.

Отмечается, что ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля в отделе по приёму новых репатриантов. Процедуру он проходил вместе с супругой и дочерьми. Однако не сообщается, будет ли он жить в Израиле или только получит загранпаспорт, который даёт право безвизового въезда в 161 государство.

Сам шоумен не прокомментировал данную информацию. Как предполагается, страну он может покинуть уже на следующий день.