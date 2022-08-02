Уровень инфляции снизился в Карелии

Инфляция в Карелии с начала года составила 11,5%, сообщает Карелиястат.

В официальной статистике приведены данные о росте цен с декабря 2021 по июль 2022 года.

Это показатель снизился по сравнению с первым полугодием, когда цены выросли на 12,6%,

Особенно замедлились темпы роста цен на продовольствие. В первом полугодии они увеличились на 12%, но по итогам 7 месяцев этот показатель снизился до 9%.