Уровень инфляции снизился в Карелии

Инфляция в Карелии с начала года составила 11,5%, сообщает Карелиястат.
В официальной статистике приведены данные о росте цен с декабря 2021 по июль 2022 года.
Это показатель снизился по сравнению с первым полугодием, когда цены выросли на 12,6%,
Особенно замедлились темпы роста цен на продовольствие. В первом полугодии они увеличились на 12%, но по итогам 7 месяцев этот показатель снизился до 9%.
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