Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии за неделю вырос в два раза

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии увеличился на 49,8%.

За неделю с 6 по 12 февраля в республике выросла заболеваемость коронавирусом.



Речь идет о 514 случаях, показатель вырос на 49,8%, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах старше 18 лет.



Напомним, в первую неделю февраля уровень заболеваемости вырос во всех возрастных группах, кроме 18-19 лет и 30-39 лет.