Уроженец Железногорска решил, что алкоголь в петрозаводских магазинах бесплатный

Сотрудники Росгвардии доставили нарушителя в полицию.
Днем 30 ноября сигнализация сработала в одном из алкомаркетов Сегежи.
Прибывший патруль выяснил, что неизвестная женщина решила пройти со спиртным мимо кассы.
Кроме этого, в Петрозаводске и Костомукше были задержаны 35-летний уроженец Железногорска и 46-летний костомукшанин, которые попытались вынести алкоголь и другие товары.
Сотрудники Росгвардии доставили всех нарушителей в полицию, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
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