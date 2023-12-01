Уроженец Железногорска решил, что алкоголь в петрозаводских магазинах бесплатный

Сотрудники Росгвардии доставили нарушителя в полицию.

Днем 30 ноября сигнализация сработала в одном из алкомаркетов Сегежи.



Прибывший патруль выяснил, что неизвестная женщина решила пройти со спиртным мимо кассы.

Кроме этого, в Петрозаводске и Костомукше были задержаны 35-летний уроженец Железногорска и 46-летний костомукшанин, которые попытались вынести алкоголь и другие товары.

Сотрудники Росгвардии доставили всех нарушителей в полицию, сообщили в пресс-службе силового ведомства.