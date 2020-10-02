Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина написала генпрокурору о "деле против геев и суррогатных матерей"

Намерение отбирать детей у одиноких отцов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей, противоречит Конституции, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за появившейся накануне информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей. Об этом сообщает РБК.



Напомним, накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Источник агентства говорил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация», и им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Официального подтверждения эта информация не получала.



Пушкина назвала подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами, противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.



Депутат попросила генпрокурора неравнодушно отнестись к этой истории и проверить сообщения о задержаниях и арестах. Как объяснила РБК Пушкина, она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты.

"Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг - защитить их от бесправия и мракобесия", - сообщила она.

Депутат отметила, что согласно действующему приказу Министерства здравоохранения № 107н донорами при оплодотворении могут быть только семейная пара и одинокая женщина, а мужчина - нет. Существующий правовой пробел, по ее словам, и приводит к угрозам отобрать детей и отправить их в детские дома на основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов, "которая не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема".

