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Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска - один из экс-руководителей города

Новости. Общество
11:25, 13 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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На 84-ом году жизни скончался Павел Евстигнеевич Пещенко - почетный гражданин Петрозаводска, с именем которого связаны крупные стройки жилых кварталов города.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте администрации столицы Карелии.

"Павел Евстигнеевич Пещенко с 1986 по 1990 годы занимал должность председателя исполкома Петрозаводского городского совета народных депутатов. Он являлся одним из инициаторов создания в карельской столице Молодежного жилого комплекса. Под его контролем и при активном участии строились объекты квартала МЖК на Перевалке", - говорится в сообщении.

Звания почетного гражданина Петрозаводска он был удостоен в 2009 году "за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие города", пояснили в мэрии.

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