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Ушла из жизни актриса Театра кукол Карелии Екатерина Андреева

Новости. Общество
14:56, 04 Августа 2022
фото: © Мария Брусникина

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Умерла актриса Театра кукол Карелии Екатерины Андреева. Ей было 40 лет.

В минувшую среду, 3 августа, в 22.40 остановилось сердце актрисы Екатерины Андреевой. Об этом с прискорбием сообщают Театр кукол Карелии, Союз театральных деятелей республики и Минкульт.

Екатерина Валерьевна Андреева родилась 19 сентября 1981 года. Она — пример self-made woman, и вся её жизнь — цепь взвешенных и ответственных решений. Первая запись в её трудовой книжке — секретарь-машинистка в «Центре социально-психологической помощи подросткам и молодёжи». Бескорыстная помощь всем тем, кто в ней нуждается, стала жизненным кредо Екатерины.

В 2004 году Екатерина Андреева окончила Карельский государственный педагогический университет, где принимала участие в спектаклях БЭСТ — «Большого Экспериментального Студенческого Театра» под руководством доцента кафедры английского языка Н. П. Шабликовой.

В Театр кукол Карелии Екатерина пришла в 2005 году, и с первых же сезонов была введена практически в весь текущий репертуар театра. За семнадцать лет она стала одной из самых опытных и надёжных актрис. Всегда хорошо чувствовала куклу, отлично владела пластикой и речевой характеристикой персонажа, была убедительна в живом плане. Екатерина Андреева освоила абсолютно все системы кукол, включая штоковую марионетку и марионетку на трёхметровых нитях, но особенно виртуозно владела она традиционной тростевой куклой, до сих пор считающейся основой кукловождения.

В репертуарном листе Екатерины — более сотни ролей, из них более двадцати — центральных образов. Екатерина Андреева проявила себя в ролях самых разнообразных амплуа: от лирических и драматических героинь до характерных, комических и даже гротесковых персонажей, в том числе обладающих отрицательным обаянием. Актёрские работы Андреевой неоднократно отмечались художественным советом Театра кукол Карелии. В последние годы она трижды выдвигалась на соискание Республиканской театральной премии «Онежская маска»: такая высокая оценка творчества актрисы изнутри театра и такое постоянство в выборе худсовета говорят о немалом профессионализме.

В актёрском творчестве Екатерины Андреевой сошлись две поколенческие линии труппы театра: точная и уверенная работа в ширмовых спектаклях, свойственная старой школе, и быстрая реакция, мобильность и готовность к экспериментам, присущая молодым артистам.

Коллеги отмечают, что Катерину любили все как в театре, так и за его пределами. Она была душой и мерилом совести труппы, чутким и неравнодушным человеком. Мать троих детей, она всегда занимала активную гражданскую и социальную позицию: на постоянной основе занимается благотворительными программами, выезжала в детские дома, вела программы для детей.

О времени и месте прощания с Екатериной Андреевой будет объявлено дополнительно.

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