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Уставший стоять в очереди житель Петрозаводска ограбил магазин

Новости. Криминал
10:15, 19 Января 2021
фото: © getty images
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В Петрозаводске 26-летний житель города открыто похитил продукты из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от продавцов одного из сетевых магазинов. Покупатель, стоявший в очереди, неожиданно заявил кассиру, что уходит, и покинул торговый зал , не оплатив продуктов. Ущерб превысил 1 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 26-летнего жителя микрорайона Древлянка. По словам молодого человека, он не захотел дожидаться своей очереди, поэтому взял  колбасу, продукты быстрого приготовления и пару банок энергетика и ушел. Свой поступок объяснил тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. Нанесенный ущерб он обязался возместить.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о грабеже.

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