Утечки газа зафиксированы в жилых домах Петрозаводска

В двух домах Петрозаводска зафиксирован сильный запах газа, на помощь выезжали специалисты, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Так, поздно вечером 17 февраля в 23.27 на ул. Генерала Судакова, 11 был зафиксирован сильный запах газа. Проводились работы по обнаружению и устранению утечки газа. Помощь населению оказывали 13 человек с привлечением 3 автомобилей.

Ночью 18 февраля в 00.20 на улице Шотмана, 3 также была зафиксирована утечка газа. Проводились работы по обнаружению утечки газа и обеспечению безопасности при проведении работ специалистов АО "Карелгаз" филиал-трест "Петрозаводсгоргаз".

Для оказания помощи населению привлекались 3 автомобиля, 13 человек.