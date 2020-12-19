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Карельским больницам удалось восстановить критический минимум свободных коек для коронавирусных

Новости. Общество
09:33, 20 Декабря 2020
фото: © Илья Тимин
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Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Карелии сегодня утром превысила 20% - это необходимый минимум, установленный Минздравом.

Об увеличении числа свободных коек свидетельствуют данные, опубликованные не странице министра здравохранения Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В субботу этот показатель составлял 19,4%, а сегодня по состоянию на 8 утра - 20,3%. 

Ранее Охлопков говорил, что 20% свободных коек - это критический минимум, ниже которого нельзя допускать сокращения количества мест для заболевших.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2020-12-20 10:32:56
Не больницам , а пациентам удалось как то выжить там и не умереть ))))
Гость
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