Карельским больницам удалось восстановить критический минимум свободных коек для коронавирусных

Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Карелии сегодня утром превысила 20% - это необходимый минимум, установленный Минздравом.

Об увеличении числа свободных коек свидетельствуют данные, опубликованные не странице министра здравохранения Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В субботу этот показатель составлял 19,4%, а сегодня по состоянию на 8 утра - 20,3%.

Ранее Охлопков говорил, что 20% свободных коек - это критический минимум, ниже которого нельзя допускать сокращения количества мест для заболевших.