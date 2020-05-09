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В 10 городах Карелии с сегодняшнего дня начал действовать "масочный" режим

Новости. Общество
10:14, 10 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Согласно распоряжению, жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления.

"Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-10 11:03:47
А, баба-яга против. :)
новый
2020-05-10 10:54:30
На либерастов и прочую так называемую "интеллектуальную" шелупонь надо противогазы одевать, чтобы только мычать могли.
Изя
2020-05-10 10:27:28
С какого перепугу и на основании какого федерального закона эта прихоть воеводы ?? Конституцию РФ надо чаще кому то читать , а не отсебятиной заниматься (((((((((((((((((
Когда уже здравый смысл вернётся в головы чинушек ?? :)

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