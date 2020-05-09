В 10 городах Карелии с сегодняшнего дня начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Согласно распоряжению, жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления.

"Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".