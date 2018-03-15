В 15 районах Карелии снизилась безработица

Уровень регистрируемой безработицы в Карелии по итогам 2017 года снизился на 0,3% и составил 1,9% к общей численности рабочей силы.

Об этом говорится в докладе "О ситуации на регистрируемом рынке труда Республики Карелия и о деятельности Управления труда и занятости РК в сфере занятости населения за январь-декабрь 2017 года".

Как следует из документа, снижение безработицы произошло в 15 районах республики. Наиболее существенно: в Калевальском, Кемском, Кондопожском.

Вырос уровень безработицы в Медвежьегорском, Пряжинском и Беломорском районах.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".