В 15 районах Карелии снизилась безработица

По теме
Загрузка...
Уровень регистрируемой безработицы в Карелии по итогам 2017 года снизился на 0,3% и составил 1,9% к общей численности рабочей силы.
Об этом говорится в докладе "О ситуации на регистрируемом рынке труда Республики Карелия и о деятельности Управления труда и занятости РК в сфере занятости населения за январь-декабрь 2017 года".
Как следует из документа, снижение безработицы произошло в 15 районах республики. Наиболее существенно: в Калевальском, Кемском, Кондопожском.
Вырос уровень безработицы в Медвежьегорском, Пряжинском и Беломорском районах.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
14.03.2018, 11:01
14.03.2018, 16:54
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
Аналитика
14.03.2018 11:01
Обществоведение
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
05.03.2018 16:39
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
14.03.2018 15:15
Комментарии