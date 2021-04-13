В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на нацпроекты

В Контрольно-счетной палате республики отметили неравномерный характер расходования бюджетных средств, направленных на эти цели.

В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на национальные проекты. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов в 2019 и 2020 годах.

Как отметили в КСП, в республике сохраняются тенденции неравномерного освоения выделенных ассигнований – основное расходование бюджетных средств произведено в последних кварталах 2019 и 2020 годов. А перенос дат окончания строительства школьных и дошкольных учреждений негативно отразился на реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Кроме того, в Контрольно-счетной палате обратили внимание органов исполнительной власти республики на значительные средства, остающиеся на конец года в распоряжении подведомственных бюджетных и автономных учреждений, что, по мнению аудиторов КСП, свидетельствует о возможном неэффективном использовании этих средств.

По итогам 2020 года общая сумма расходов консолидированного бюджета Карелии на реализацию национальных проектов составила более 10 миллиардов рублей.