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13.04.2021 22:00

В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на нацпроекты

Новости. Экономика
12:13, 14 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Контрольно-счетной палате республики отметили неравномерный характер расходования бюджетных средств, направленных на эти цели.

В 2020 году Карелия не освоила более миллиарда рублей, выделенных на национальные проекты. К такому выводу пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты республики по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов в 2019 и 2020 годах.

Как отметили в КСП, в республике сохраняются тенденции неравномерного освоения выделенных ассигнований – основное расходование бюджетных средств произведено в последних кварталах 2019 и 2020 годов. А перенос дат окончания строительства школьных и дошкольных учреждений негативно отразился на реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Кроме того, в Контрольно-счетной палате обратили внимание органов исполнительной власти республики на значительные средства, остающиеся на конец года в распоряжении подведомственных бюджетных и автономных учреждений, что, по мнению аудиторов КСП, свидетельствует о возможном неэффективном использовании этих средств.

По итогам 2020 года общая сумма расходов консолидированного бюджета Карелии на реализацию национальных проектов составила более 10 миллиардов рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1
2021-04-14 13:07:34
Кому надо всё освоили и прибрали к рукам .
ромео
2021-04-14 12:56:56
когда им осваивать? Некогда. Надо успеть уже освоенное на проекты отправить.
Zim
2021-04-14 12:44:20
А с чем это связано? Может с тем, что деньги поступают на проекты только в конце года? Или с тем что, зная о заниженных сметах застройщики не желают участвовать в проектах, которые принесут им только убытки? Иди с чем-то еще подобным?
David .
2021-04-14 12:26:15
Ситуация такова, что даже для профессионалов это почти невыполнимая задача.
User
2021-04-14 12:21:14
Ну очень эффективный менеджмент.
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