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В 2020 году в Прионежском районе отремонтируют 11 ЛЭП

Новости. Общество
10:56, 18 Февраля 2020
фото: © АО "ПСК"
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В АО "ПСК" начались ремонты энергообъектов, запланированные на нынешний год.

Линии электропередачи в Прионежском районе, которые будут отремонтированы хозяйственным способом питают электроэнергией потребителей в поселках Заозерье, Виданы, Мелиоративный, Ужесельга, Ладва – Ветка, Бесовец, Ревселга, Падозеро и станции Деревянка.

Как сообщают в компании, на 11-ти ЛЭП напряжением 0,4/кВ будут заменены 71 опоры и 2,2 км провода.

"Эти работы проводятся в рамках выполнения Ремонтной программы на 2020 год и будут проводиться в I – III кварталах", – уточнили в компании.

Как отметили в АО "ПСК" все необходимые для ремонтов энергообъектов материалы закупаются или уже есть в наличии.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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