В 2021 году собственные доходы бюджета Карелии выросли на 50%

Поступления налога на прибыль организаций выросли в республике более чем вдвое.

К началу ноября в бюджет Карелии поступило 32,5 миллиарда рублей собственных налоговых и налоговых доходов региона, что на 50% выше аналогичного прошлогоднего уровня. Особенно заметным оказался рост поступлений налога на прибыль организаций – их сумма превысила 11 миллиардов рублей, что в 2,6 раза больше, чем в январе-октябре 2020 года.

Однако, как следует из данных республиканского министерства финансов, на долю собственных доходов региона приходится только 57% всей доходной части карельского бюджета. Остальное финансирование республика получает из федерального центра.