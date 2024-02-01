В 2024 году на содержание и ремонт дорог и мостов в Кондопожском районе направят 208 млн рублей

Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию района сообщил Глава республики Артур Парфенчиков.

В рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт дороги «Кондопога – Горка» и «Голышева Новинка – Малое Гангозеро». В Кондопоге за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия отремонтировали дорогу по ул. Новокирпичная протяженностью 350 м. Также удалось привести в порядок подъездную дорогу к заводу по переработке рыбы протяженностью 600 м.

В 2024 году запланирован ремонт участка «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Кяппесельга – Уница» км 0+050 – км 19+050 (выборочно участками общей протяженностью 15 км). Работы в соответствии с госконтрактом проведет компания «Кольское ДРСУ». Также в Новинском сельском поселении разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги, проходящей по деревне Горка протяженностью 0,9 км. Всего в 2024 году на содержание и ремонт дорог и мостов запланировано направить 208 миллионов рублей.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог является одной из приоритетных тем для главы государства. Владимир Путин отметил, что «новые дороги, более удобная логистика – это новые перспективы для бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны».