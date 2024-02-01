Реклама на сайте

Вместе с просторной квартирой в жилом доме «Онегин» можно приобрести удобный семейный паркинг
Сегодня 11:42
Очередная серия «автобусных войн» привела к опасной ситуации в самом центре Петрозаводска
Сегодня 09:20
Следователи Карелии раскрыли обстоятельства страшного преступления
01.02.2024 20:45

В 2024 году на содержание и ремонт дорог и мостов в Кондопожском районе направят 208 млн рублей

Новости. Экономика
17:21, 02 Февраля 2024
фото: пресс-служба правительства

Новости партнеров

Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию района сообщил Глава республики Артур Парфенчиков.

В рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт дороги «Кондопога – Горка» и «Голышева Новинка – Малое Гангозеро». В Кондопоге за счет средств Дорожного фонда Республики Карелия отремонтировали дорогу по ул. Новокирпичная протяженностью 350 м. Также удалось привести в порядок подъездную дорогу к заводу по переработке рыбы протяженностью 600 м.

В 2024 году запланирован ремонт участка «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Кяппесельга – Уница» км 0+050 – км 19+050 (выборочно участками общей протяженностью 15 км). Работы в соответствии с госконтрактом проведет компания «Кольское ДРСУ». Также в Новинском сельском поселении  разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги, проходящей по деревне Горка протяженностью 0,9 км. Всего в 2024 году на содержание и ремонт дорог и мостов запланировано направить 208 миллионов рублей.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог является одной из приоритетных тем для главы государства. Владимир Путин отметил, что «новые дороги, более удобная логистика – это новые перспективы для бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
02.02.2024, 00:10
Эксперт назвала главное условие для успешного похудения
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе
27.01.2024, 20:30
На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

Аналитика

01.02.2024 12:15
Обществоведение
Безопасное тепло
Ежегодно в частных домах Карелии происходит от 12 до 14 тысяч пожаров. В отопительный период их количество увеличивается.
Современные ответы на волнующие вопросы
26.01.2024 12:23
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.