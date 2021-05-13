В администрации Петрозаводска прошла инаугурация Владимира Любарского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска.

Сегодня в администрации города состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

Торжественная церемония вступления в должность нового сити-менеджера карельской столицы Владимира Любарского состоялась в администрации Петрозаводска в пятницу, 14 мая.

Церемония инаугурации началась с прослушивания гимна Российской Фелерации. Затем исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич озвучил решение горсовета, в соответствии с которым Владимир Любарский был назначен главой карельской столицы.

После этого в зал вошел Владимир Любарский. Он произнес текст присяги, согласно которому он обязан, в частности, соблюдать Конституцию Карелии и городской устав.

После этого Александр Ханцевич вручил Владимиру Любарскому церемониальный нагрудный знак и удостоверение.

Выступивший следом глава Карелии Артур Парфенчиков пожелал успеха новому сити-менеджеру. Он заявил, что знает Любарского как честного и достойного человека много лет. Губернатор пояснил, что правительство республики готово помогать новому управленцу.

Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник не была замечена на процедуре инаугурации Владимира Любарского.

Напомним, 12 мая депутаты Петрозаводского городского совета путем тайного голосования назначили на пост нового сити-менеджера заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского. Он получил 20 голосов городских парламентариев. Его единственным конкурентом в борьбе за пост городского главы был заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков, за которого никто не проголосовал. Также пять депутатов поставили галочку в графе «против всех».

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