В АО «ПКС-Водоканал» поступила новая каналопромывочная машина

Техническое обеспечение – это одна из самых важных составляющих качественного обслуживания коммунальных сетей.

«РКС-Петрозаводск» регулярно обновляют автопарк для того, чтобы работы по ремонту и модернизации проходили оперативно и эффективно.

Сегодня работникам АО «ПКС-Водоканал» вручили ключи от новой каналопромывочной машины. Она предназначена для очистки канализационных и водопроводных колодцев, сетей, а также перевозки жидкости к месту утилизации. Новая машина заменила изношенный VOLVO 1992 года выпуска. У каналопромывочной машины дизельный двигатель с низким расходом топлива, просторная трехместная кабина. Оборудование позволяет промывать участки трубопроводов длиной до 100 метров. Вакуумная цистерна изготовлена из нержавеющей стали, оснащена откидной задней крышкой, а это значит, что чистить цистерну от иловых отложений станет проще, а времени занимать это будет меньше.

Автомобили «Камаз» в АО «ПКС-Водоканал» зарекомендовали себя как надёжная техника, и теперь к работникам «РКС-Петрозаводск» пришла своевременная подмога, еще один помощник – уже совсем скоро новую каналопромывочную машину можно будет увидеть на улицах Петрозаводска и в Прионежском районе.