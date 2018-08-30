В Беломорском районе собираются добывать золото

Строительство горно-обогатительного комбината по производству медно-золотого концентрата планируется в Беломорском районе Карелии.

Этот проект числится в перечне инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года и Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"

Согласно документу, строительство завода планируется на месторождении "Лобаш-1" на территории Беломорского района.

В разделе программы о ходе реализации проекта сказано, что в настоящее время идет подготовительная стадия опытно-промышленной добычи руды, в ближайшее время начнется пробная добыча.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".