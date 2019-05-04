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Новости. Общество
21:30, 04 Мая 2019
фото: instagram.com/maksimartist

В больницу к певице МакSим пригласили священника

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В палату к певице МакSим, которая недавно пострадала в аварии, пригласили священника. Сейчас артистка проходит курс реабилитации после серьезного ДТП.

Несколько недель назад социальные сети облетела страшная новость о том, что певица МакSим серьезно пострадала в ДТП. Поклонников эта новость повергла в шок, однако нашлись и те, кто скептически отнесся к неприятному известию. Дело в том, что никакой более подробной информации ни от самой певицы, ни от ее представителей не поступало. Известно только, что авария произошла из-за того, что у такси, в котором находилась МакSим, лопнуло колесо, а машина ехала по мокрой трассе. В какой именно стране произошло ДТП также не уточняется, пишет "Стархит".

Накануне певица была переведена в столичную больницу для дальнейшей реабилитации. Сегодня в Сети было опубликовано видео, на котором МакSим сидит рядом с приглашенным священником. В кадр попадают только ноги девушки. Ее лицо по-прежнему остается закрытым.

На ролике певица обращается к поклонникам, чтобы разделить радость возвращения в Москву, при этом голос у девушки уставший и дрожащий.

"Я очень рада, что рядом есть близкие, которые навещают и не оставляют меня", — сказала звезда.

Артистка за все время так и не показала лицо, но записала для всех переживающих голосовое сообщение, в котором призналась, что идет на поправку. Правда пока она по-прежнему испытывает сильные головные боли и не может справиться с высокой температурой.

После сообщения об аварии в микроблоге директора певицы МакSим появились пугающие фотографии с травмами. Однако некоторые наблюдатели все равно скептически относятся к сообщению о ДТП. Многих также смущает тот факт, что новость о произошедшем появилась в Сети лишь спустя две недели.

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