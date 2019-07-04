В больницу Петрозаводска вертолет привез пациента с переломом бедра

В Республике Карелия выполнен один санитарный вылет по маршруту Пески- Муезерка- Сорталава, было транспортировано три пациента.

Один пациент с переломом левой бедренной кости, вторая спасенная с гинекологическим заболеванием и мужчина с острым холециститом.

Все доставлены в Республиканскую больницу Карелии.