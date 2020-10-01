В БСМП Петрозаводска поставили новый аппарат для дробления камней в почках за 14 млн рублей

В Карелии появился второй новый литотриптор, необходимый для лечения пациентов страдающих мочекаменной болезнью.

Министр здравоохранения Карелии рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о приобретении для Больницы скорой медицинской помощи нового литотриптора. Оборудование стоимостью 14 млн рублей было закуплено за счет средств республиканского бюджета. Это уже второй новый современный урологический комплекс, который появился в учреждениях здравоохранения в этом году. Первый комплекс был приобретен для Республиканской больницы.

"В прошлом году Минздрав Карелии отработал с Республиканской больницей имени В.А. Баранова вопрос оказания помощи пациентам с мочекаменной болезнью, нуждающимся в удалении камней. Старый литотриптор, единственный на всю Карелию, часто выходил их строя. При поддержке главы республики А.О. Парфенчикова удалось за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации приобрести в феврале новый современный урологический комплекс для дистанционной литотрипсии, диагностики и урологических вмешательств. Специалисты РБ выполняют на нем 45-50 процедур литотрипсии в месяц, то есть до 600 процедур в год", - написал Охлопков.

В Карелии в 2019 году зарегистрировано 3723 случая мочекаменной болезни, на начало 2020 года 621 человек состоял на учёте по поводу этого заболевания. Часть случаев требует аппаратного вмешательства. С введением в эксплуатацию нового аппарата значительно сократятся сроки ожидания процедуры, в БСМП станет более доступной экстренная литотрипсия, считает глава Минздрава.