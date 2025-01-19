Госкомитет проверил, как идет строительство хирургического корпуса в Петрозаводске

Госкомитет проверил ход строительства хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске.

Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору сообщил об очередной проверке хода строительства хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, расположенной на улице Кирова.

В рамках регионального государственного строительного надзора была проверена текущая стадия строительства хирургического корпуса, включающего палаты интенсивной терапии и реанимации. На момент проверки были завершены работы по строительству монолитных железобетонных конструкций лестницы трехуровневого перехода, устройство теплотрассы к хирургическому корпусу и бетонная подготовка под устройство фундаментов колонн подземного паркинга.

В настоящее время на объекте ведутся работы по:

— Кирпичной кладке перегородок.

— Монтажу металлокаркаса под гипсокартонные перегородки.

— Монтажу внутренних инженерных сетей (электроосвещение, дымоудаление, вентиляция, магистральные линии водопровода, отопления и канализации).

— Штукатурным работам по кирпичным перегородкам.

— Утеплению и облицовке фасада здания.

Как сообщается, по результатам проведенной проверки нарушений обязательных требований в ходе строительства не выявлено.

«В соответствии с проектом в семиэтажном здании хирургического корпуса предусмотрено устройство подземного паркинга, газовой котельной и вертолетной площадки для санитарной авиации», ━ подчеркнули в Госкомитете.

Строительство объекта ведется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Карелия.