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Новости. Экономика
15:50, 09 Ноября 2018
фото: avito.ru

В бывшем поселке водников продают бывшую амбулаторию

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Правительство Карелии выставило на торги заброшенное здание медучреждения на окраине Беломорска.

Амбулатория в бывшем поселке водников была построена в конце 60-х годов прошлого столетия. Однако с упадком Беломорского морского порта в поселке стали закрываться все социальные объекты, и на протяжении многих лет здание медучреждения пустовало.

В октябре правительство Карелии решило выставить заброшенную амбулаторию на торги. Аукцион по продаже здания и земельного участка, на котором оно расположено, назначен на 11 декабря. Республиканские власти рассчитывают выручить от приватизации этого объекта региональной собственности не менее 305 тысяч рублей – такова начальная цена торгов. Правда, как считают местные жители, найти покупателя на старое деревянное здание на окраине Беломорска будет крайне проблематично.   

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