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Новости. Общество
10:53, 29 Мая 2019
фото: gubdaily.ru

В бывшем ресторане "Петровский" будут проводить занятия по кулинарии

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Ресторан "Петровский", располагавшийся в историческом здании в центре карельской столицы, закрылся за долги; его помещение перешло в руки учреждения культуры - в региональном минкульте добавили конкретики.

Прошлым летом арбитражный суд Карелии обязал хозяина ресторана освободить занимаемые площади. До этого в суд поступило заявление от Минимущества региона, в ведении которого находилось заведение.

Как сообщили в министерстве, помещения площадью 475 кв. метров закреплены на праве оперативного управления за БУ "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры".

В региональном министерстве культуры добавили конкретики по планам использования освободившихся площадей цокольного этажа на исторической площади города.

Как разъяснили в Минкульте, в помещениях "Петровского" предполагается разместить выставку ремесел Карелии, созданную в сотрудничестве с Гильдией мастеров декоративно-прикладного искусства республики. В министерстве заявили, что на площадке бвшего ресторана будут проходить занятия и мастер-классы под руководством мастеров. При этом для занятий по кулинарии будет работать кухня.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Natalia
2019-05-29 11:45:15
Никогда не нравились ни интерьер, ни кухня этого ресторана.
баян
2019-05-29 11:10:10
хватит лапшу вешать на уши? Под кого то уже отобрали кабак? жадные у нас чиновники и завистливые.
Сергей
2019-05-29 11:03:21
Позор для руководства Петрозаводска. Приезжающих в город друзей постоянно водили в этот ресторан и гордились этим!
Гость
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