Похолодание и метель придут в четверг в Карелию

О погоде в четверг, 21 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 21 января, будет облачная погода. Пройдет небольшой снег. На дорогах появится гололедица. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -14°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно. Выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем юг республики накроет слабая метель. На дорогах возникнет гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -12, -17°С, по северным районам -26°С в течение суток.