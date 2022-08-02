В четверг один из районов Петрозаводска останется без электричества

Неудобства связаны с проведением работ на сетях, проинформировали в администрации города.

В четверг, 18 августа, энергетики на время отключат от электричества район Зимник.

Отключение электроэнергии планируется с 10.00 до 16.00. Временные неудобства будут связаны с производством работ на сетях. Специалисты АО «Прионежская сетевая компания» планируют заменит опоры и трансформатор.

В мэрии напомнили телефон диспетчерской службы Прионежского ЭСУ: 70-23-93.