В День Победы ветер сорвал декоративные консоли в Петрозаводске (ФОТО)

В центре Петрозаводска из-за сильного ветра несколько декоративных консолей упали с фонарных столбов.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел упавшие на землю декоративные консоли.

"На проспекте Карла Маркса, в районе домов №12, 14 и 20, в Петрозаводске 9 мая в 13.00 ветром сорвало с фонарных столбов поздравительные украшения, обрамленные в металлические рамки, - написал горожанин. – Одна из таких конструкций, как снаряд, пролетала над головой прохожего".

Напомним, в администрации города отметили, что в год 75-летия Великой Победы и пятилетия присвоения Петрозаводску почётного звания "Города воинской славы" на улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции.