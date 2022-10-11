В двух поселках Карелии обновили почтовые отделения

Модернизация отделений почтовой связи завершилась в Беломорском районе и в Прионежье, сообщили в Минтрансе Карелии.
Завершилась модернизация отделений почтовой связи, расположенных в поселках Ладва и Летнереченский.
Жители поселков обеспечены полным спектром почтовых услуг, а также услугой «Фарма» по доставке аптечных препаратов.
Почтовые отделения обновляют в рамках поручения президента страны по модернизации социальной инфраструктуры в сельской местности.
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