В двух районах Петрозаводска заменят мусорные контейнеры

ЗАмененные мусорные контейнеры появятся в районах Зарека и Голиковка, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

В течение января 2019 года в микрорайонах Зарека и Голиковка произойдет плановая замена контейнеров, принадлежащих уходящей из Петрозаводска мусоровывозящей компании "Экоград-Петрозаводск".

На площадках для сбора ТКО в этих районах появятся контейнеры МУП "Автоспецтранс". Согласованный график замены будет представлен региональному оператору в начале следующей недели.