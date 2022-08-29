В Финляндии арестовали продукцию «Карельского окатыша» на 30 млн долларов

Горно-обогатительный комбинат Карелии одним из первых попал под санкции и не может вернуть свою продукцию из недружественных стран.

Как рассказал гендиректор АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев, на складах в ныне недружественном государстве, находящемся рядом с нами, было арестовано 250 тысяч тонн продукции ГОКа.

«Продукция примерно на 30 млн долларов до сих пор там находится. И в такой реальности мы живем с весны», — сообщил руководитель флагмана карельской промышленности.

По словам Воробьева, было несколько сценариев развития компании: от наихудших до оптимистичных с поисками возможностей по выходу на другие рынки и компенсацией потерей. На сегодняшний день Костомукшский ГОК загружен на 90 процентов.

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