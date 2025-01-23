В Финляндии ради экономии начали строить резервуары для горячей воды

За последние два года древесина для отопления подорожала в соседней стране вдвое.

Финские компании энергоснабжения строят резервуары для хранения горячей воды, чтобы экономить электричество, когда цена на него растет, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Yle*.

«В Финляндии строится все больше резервуаров для хранения горячей воды… Причина строительного бума заключается в том, что резервуары позволяют компаниям энергоснабжения извлекать выгоду, когда электроэнергия дешевеет», — говорится в материале.

Например, в Лаппеенранте скоро завершат строительство резервуара для воды объемом 10 тысяч кубометров. Его введут в эксплуатацию в начале лета, уточняет Yle. По данным объединения энергокомпаний Energiateollisuus, которые приводит Yle, около 30 различных компаний энергоснабжения в Финляндии уже имеют такие резервуары.

Цены на централизованное теплоснабжение выросли в Финляндии из-за резкого роста цен на древесное топливо, уточняет Yle. Древесина подорожала почти в два раза за пару лет.

«Мы можем нагревать воду с помощью электричества, когда оно дешевое, затем помещать ее в резервуар и пускать в сеть централизованного теплоснабжения, когда электричество дорожает», — сказал Yle директор компании энергоснабжения Лаппеенранты Арто Никканен.

По словам Никканена, экономия при использовании такого метода составляет несколько сотен тысяч евро в год.

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