В финской Карелии русскоязычных мигрантов считают важным человеческим ресурсом

Финские эксперты высказались за расширение изучения русского языка в приграничном регионе.

Близость российской границы создает хорошие возможности для развития дружественных связей и обмена школьниками и учителями, а русскоязычные иммигранты являются важным человеческим ресурсом. К такому выводу пришли финские эксперты, проводившие исследование по заказу Союза муниципалитетов приграничного региона Северная Карелия.

Как сообщила финская телекомпания Yle, авторы исследования высказались за разработку новых способов изучения русского языка. В частности, по мнению экспертов, навыки русского языка следует поддерживать уже в детских садах.

Финские исследователи подчеркивают, что экономика Финляндии нуждается в специалистах, способных работать с российскими клиентами и властями.