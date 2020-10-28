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В финской Карелии русскоязычных мигрантов считают важным человеческим ресурсом

Новости. Общество
11:45, 29 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Финские эксперты высказались за расширение изучения русского языка в приграничном регионе.

Близость российской границы создает хорошие возможности для развития дружественных связей и обмена школьниками и учителями, а русскоязычные иммигранты являются важным человеческим ресурсом. К такому выводу пришли финские эксперты, проводившие исследование по заказу Союза муниципалитетов приграничного региона Северная Карелия.

Как сообщила финская телекомпания Yle, авторы исследования высказались за разработку новых способов изучения русского языка. В частности, по мнению экспертов, навыки русского языка следует поддерживать уже в детских садах.

Финские исследователи подчеркивают, что экономика Финляндии нуждается в специалистах, способных работать с российскими клиентами и властями.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-29 12:14:25
Тамошние негры не дадут лениться пришлым бледнолицым.
кир
2020-10-29 11:55:08
Сами плодиться не умеют как следует. Подпитываются мигрантами с разных стран.
Гость
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