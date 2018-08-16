В ФСБ возбудили дело в отношении жительницы Карелии за экстремизм в Сети

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В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая размещала в интернете экстремистские видеоролики, сообщает региональное УФСБ.
"Следственным отделением УФСБ России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ в отношении гражданки, которая в апреле 2018 года разместила у себя на странице в одной из социальных сетей материалы, в том числе видеоролики, призывающие к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размещенные в Сети материалы были задокументированы сотрудниками ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД Карелии в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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