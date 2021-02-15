В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Авария в Медвежьегорском районе унесла сразу четыре жизни, среди погибших двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

По предварительным данным, в ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы. Уточненная информация будет сообщена дополнительно.

Ранее спасатели показали фото с мепста страшной аварии.