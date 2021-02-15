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Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:33, 16 Февраля 2021
фото: © ОПС Медгора
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Сегодня утром в Медвежьегорском районе произошла страшная авария, где при столкновении с лесовозом погибли двое взрослых и двое детей.

Как сообщалось ранее, сегодня в Медвежьегорском районе в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля. Машины столкнулись на 13 км от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.


© ГИБДД Карелии

В паблике пожарных-спасателей Медгоры опубликованы фото автомобиля Hyundai Getz, в котором находились погибшие в ДТП с лесовозом.

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Комментарии

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David.
2021-02-16 11:42:43
маленькая машина это зло! Только для города и низких скоростей.
Горожанин
2021-02-16 12:26:07
David., по статистике больше "улетают" как раз на больших машинах. А в "лобовой" с лесовозом размер вообще значения не имеет
David.
2021-02-16 12:31:32
Горожанин, имеет и ещё как! посмотри на эту табуретку, там же в принципе нет возможности уцелеть.
ppppp
2021-02-16 11:34:46
жесть ....
Неравнодушный
2021-02-16 11:22:48
Соболезную. На их месте мог быть любой другой, но сегодня нам повезло.
Гость
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