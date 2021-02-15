Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Сегодня утром в Медвежьегорском районе произошла страшная авария, где при столкновении с лесовозом погибли двое взрослых и двое детей.

Как сообщалось ранее, сегодня в Медвежьегорском районе в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля. Машины столкнулись на 13 км от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.



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В паблике пожарных-спасателей Медгоры опубликованы фото автомобиля Hyundai Getz, в котором находились погибшие в ДТП с лесовозом.