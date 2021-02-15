Четыре человека погибли в аварии с лесовозом в Карелии: в числе жертв есть дети

Сегодня утром в Медвежьегорском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо человек, включая двоих детей.

Сегодня в Медвежьегорском районе в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля. Машины столкнулись на 13 км. от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, передает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода.