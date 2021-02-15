В Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В карельской столице погиб пешеход, оказавшийся под колесами автомобиля.

Трагедия произошла 15 февраля в 18.10 в районе дома № 16 по улице Володарского в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

Водитель 1965 года рождения на автомобиле "Ford Kuga" при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по линии тротуара справа налево по ходу движения машины.

В результате наезда пешеход 1962 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске.