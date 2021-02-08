Стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что пострадавшей в аварии оказалась 14-летняя девушка.

В дорожном происшествии, которое произошло сегодня утром на пересечении улиц Правды и Варламова пострадала 14-летняя девушка-пешеход. Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГИБДД.

Автобус сбил подростка на переходе. После ДТП девушка была доставлена в больницу для осмотра. У Госавтоинспекции нет на данный момент информации о характере травм пострадавшей. Ей оказывают помощь врачи.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД.

Напомним, водитель автобуса сбил подростка на переходе. От удара пострадавшая проехала по дороге несколько метров, затем самостоятельно поднялась и покинула проезжую часть.