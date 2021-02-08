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В Петрозаводске автобус сбил пешехода: женщина пролетела несколько метров (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:08, 09 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / камеры наблюдения
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Пешеход самостоятельно встала и ушла с дороги после того, как ее на полном ходу сбил автобус.

Дорожное происшествие случилось 9 февраля в 08-24 на пересечении улиц Правды и Варламова, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Наезд на пешехода произошел на регулируемом перекрёстке.

Автобус двигался вниз по улице Правды. Пешеход пересекал проезжую часть улицы Правды по регулируемому пешеходному переходу.

"Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора: автобус выезжал на перекрёсток на желтый сигнал светофора, а пешеход вступил на проезжую часть за несколько мгновений до включения зелёного сигнала пешеходного светофора", - говорится на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Камеры наблюдения компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

На видео зафиксировано, что сбитая женщина проехала по дороге несколько метров, затем самостоятельно поднялась и покинула проезжую часть.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2021-02-09 12:02:46
Это она погорячилась и в шоке пребывает. А вообще, пока баба с печки падает, она сорок дум передумает. Классика.
Саныч
2021-02-09 10:25:30
Терминаторы среди нас.
Гость
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