Автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске

ДТП с участием автомобиля и лошади, на которой ехала верхом наездница, произошло сегодня в Петрозаводске.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии и в ГИБДД.

По данным ведомства, ЧП произошло на Лесном проспекте у дома №47 в районе автосалона "К-Моторс". В МЧС утверждают, что наездницу отправили в больницу, лошадь тоже получила травмы.

На место выезжали сотрудники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска.

В ГИБДД дали другую версию: в больницу попал водитель микроавтобуса Toyota Hiace, с которым столкнулась лошадь.

Наездница рассказала полицейским, что перед ЧП недалеко от нее взорвалась петарда. Лошадь испугалась и выбежала на проезжую часть.