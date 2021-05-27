В ГИБДД Карелии рассказали, почему произошла смертельная авария в Прионежском районе

Подробности смертельного ДТП, которое произошло в Прионежском районе и унесло жизнь водителя, рассказали в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 26 мая в 17.40 в Прионежском районе, на 410 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП один человек погиб и один пострадал. Одна из машин после удара сгорела.

В ГИБДД уточнили, в аварии погиб 45-летний водитель автомобиля Renault, который допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia. Автомобилем Kia управляла 32-летняя женщина.

После столкновения произошло возгорание Renault. В результате ДТП до приезда скорой помощи скончался водитель загоревшейся иномарки. Водитель Kia и ее 52-летняя пассажирка получили травмы.

В автомобиле Kia в момент ДТП находился 2-летний ребенок, он был в детском удерживающем устройстве. Малыш травм не получил. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ликвидации аварии участвовали 10 пожарных и 4 единицы техники.