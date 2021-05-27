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Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском

Новости. Происшествия
19:50, 27 Мая 2021
фото: ГИБДД Карелии

В ГИБДД рассказали о смертельной аварии, произошедшей на трассе «Кола» в районе деревни Половина.

По предварительным данным, сегодня около 16.30 на 410 километре федеральной трассы «Кола» произошло столкновение двух легковых автомобилей — Kia и, предположительно, Renault.

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От удара автомобиль Renault загорелся. Водитель загоревшейся машины — в ГИБДД предполагают, что это был мужчина, — скончался до приезда скорой помощи. Пассажирка автомобиля Kia получила травмы, и была госпитализирована с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Автоинспекторы регулируют движение.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем в ДТП. В ликвидации аварии принимали участие 10 пожарных и 4 единицы техники.

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