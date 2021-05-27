Реклама на сайте
Прислать новость
Жертвами педофила в Петрозаводске стали три маленькие девочки 8
Сегодня 11:49
Глава Петрозаводска призвал сообщать о неприятном запахе на Ключевой 8
Сегодня 14:50
Число больных, умерших от коронавируса в Карелии, достигло 540 человек 1
Сегодня 09:25
Жители коттеджного поселка в Карелии готовы подать иск на депутата Заксобрания республики из-за плохо пахнущей воды 12
Сегодня 16:12

Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:29, 27 Мая 2021
фото: ГИБДД Карелии

Смертельное столкновение двух автомобилей произошло у деревни Половина прионежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня вечером, 27 мая в 17.39, в Прионежском районе, на 410 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», столкнулись два автомобиля.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
25.05.2021 21:37

В результате аварии, по предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельтства произошедшего устанавливаются.

В ликвидации ДТП принимали участие 10 пожарных и 4 единицы техники.

Видео опубликовано участником паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
23.05.2021, 12:56
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»