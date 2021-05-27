Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Смертельное столкновение двух автомобилей произошло у деревни Половина прионежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня вечером, 27 мая в 17.39, в Прионежском районе, на 410 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», столкнулись два автомобиля.

В результате аварии, по предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельтства произошедшего устанавливаются.

В ликвидации ДТП принимали участие 10 пожарных и 4 единицы техники.

Видео опубликовано участником паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».