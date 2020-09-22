Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Кабмина подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребенка
22.09.2020 21:05
"Примитивные тюремные оградки": жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста (ФОТО) 7
Сегодня 08:05
Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) 6
Сегодня 10:55
Суд назначил нового адвоката для защиты интересов осужденного за педофилию Юрия Дмитриева 17
22.09.2020 18:21
Землетрясение под Иркутском попало на камеру (ВИДЕО)
22.09.2020 19:40

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где грузовики превратили легковушку в груду металла (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:08, 23 Сентября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
Загрузка...

В Олонецком районе погиб 71-летний водитель "семерки", который пошел на обгон и попал между двумя грузовиками, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 сентября, в 7.14 на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN. В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Ваз-2107".

Как рассказали в ГИБДД Карелии, 71-летний водитель "семерки" с 39-летней пассажиркой пошел на обгон грузового автомобиля MAN с прицепом. Во время обгона, выехав на встречную полосу, он увидел идущий в лоб Камаз. По словам сотрудников ГИБДД, пенсионер, видимо, принял решение вернуться в свою полосу, но не успел.

Произошло столкновение с грузовиком MAN и встречным Камазом.

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-2107", его пассажир – 39-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-09-23 12:56:37
М-да, седина в бороду....
кир
2020-09-23 12:20:17
Есть водители-садисты. Они намеренно не уступают дорогу, приводя ситуацию к аварии. Много случаев видел своими глазами.
Беня
2020-09-23 12:54:25
кир, у "садистов" есть рации, они таки все на связи, им можно по рации позвонить и договориться. Им на ихних "титаниках" не всегда все видно вокруг. У меня есть знакомый, который по работе часто в разъездах, но на легковушке. Он купил себе рацию 27Мгц и говорит жить стало сильно легче. Догоняешь, говорит, просишь "большие дяденьки пропустите пажалуйста букашку, я на вызов опаздываю, все такое, время поджимает", они нормально пропускают. Один раз, говорит, колонну фур в 20 обехал, они переговариваясь его пропускали. И говорит шо навигатор с рацией нафиг не нужен, коллективный "гугл" в лице " садистов" очень хорошо ориентирует :)
кир
2020-09-23 13:28:37
Беня, молодец. Но у пенсов нет рации на 27 Мгц. У них только свои последние минуты 72 лет. :)
Ткачев
2020-09-23 12:26:11
кир, "Эти «Жигули»… чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…"(с)
кир
2020-09-23 12:53:03
Ткачев, видит водила, что не успевает его обогнать бедный, но не тормозит и решает судьбу несчастного. Не помню, чтобы за это судили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»