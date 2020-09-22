В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где грузовики превратили легковушку в груду металла (ФОТО)

В Олонецком районе погиб 71-летний водитель "семерки", который пошел на обгон и попал между двумя грузовиками, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 сентября, в 7.14 на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN. В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Ваз-2107".





Как рассказали в ГИБДД Карелии, 71-летний водитель "семерки" с 39-летней пассажиркой пошел на обгон грузового автомобиля MAN с прицепом. Во время обгона, выехав на встречную полосу, он увидел идущий в лоб Камаз. По словам сотрудников ГИБДД, пенсионер, видимо, принял решение вернуться в свою полосу, но не успел.

Произошло столкновение с грузовиком MAN и встречным Камазом.

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-2107", его пассажир – 39-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.