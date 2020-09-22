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Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:55, 23 Сентября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) Смертельная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков произошла сегодня в Олонецком районе Карелии.

Сегодня, 23 сентября, в 7.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части Олонца и села Коткозеро.



Пожарным спасателям пришлось разрезать легковой автомобиль, чтобы достать тело погибшего водителя, сообщается в паблике пожарных Олонца.

Подробности ДТП устанавливаются.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-09-23 11:35:59
Магнитосфера вошла в состояние повышенного возбуждения.
сергей
2020-09-23 11:07:34
Не надо гонять и будет все нормально. Правила ( как и Устав) пишутся кровью.
Д.Ю
2020-09-23 11:03:51
Олонецкий район ужасный, поворот на повороте. Надо что-то делать.
banan
2020-09-23 11:45:01
Д.Ю, правила дорожного движения соблюдать.
mobikk
2020-09-23 11:28:19
Д.Ю,
Либо ходи пешком, а можешь вспомнить дороги в горах - вот там повороты
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