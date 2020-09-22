Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) Смертельная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков произошла сегодня в Олонецком районе Карелии.

Сегодня, 23 сентября, в 7.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN.





На место ДТП выезжал личный состав пожарной части Олонца и села Коткозеро.









Пожарным спасателям пришлось разрезать легковой автомобиль, чтобы достать тело погибшего водителя, сообщается в паблике пожарных Олонца.





Подробности ДТП устанавливаются.