В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных

Мобилизация безработных вместо ценных специалистов поможет нетрудоустроенным решить финансовые проблемы

Как сообщает Lenta.ru, об этом депутат Госдумы Максим Иванов высказался в своем Telegram-канале.

По словам Иванова, к нему регулярно обращаются представители бизнеса, которые недовольны мобилизацией профильных специалистов. В то же время в центре занятости ему сообщили, что у них на учете есть «здоровые, крепкие мужики, безработные, без денег».

«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?» — задумался депутат.

Он добавил, что мобилизация безработных вместо ценных специалистов поможет нетрудоустроенным решить финансовые проблемы, а работа, которую им могут предложить в Минобороны, является почетной.