Реклама на сайте
Прислать новость
Жители Петрозаводска пробежали полумарафон по набережной Онего (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 13:18
Двести человек пробежали «Километр здоровья» в Петрозаводске (ФОТО) 2
Сегодня 10:28
В Карелии разыскивается мужчина, который ушел в тапках в лес и не вернулся (ФОТО) 3
Сегодня 10:51
Около полусотни больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии
Сегодня 10:00
В Карелии поставили остановку там, где нет ни дороги, ни автобусов (ВИДЕО) 12
Сегодня 14:03
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности 5
Сегодня 16:37

По сети разлетелись кадры, как россияне голыми руками собирают в море тонны рыбы (ВИДЕО)

Новости. Общество
20:40, 02 Мая 2021
фото: кадр с видео, РИА Новости
Загрузка...

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.

Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях. На это обратило внимание РИА Новости.

«Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»