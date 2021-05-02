По сети разлетелись кадры, как россияне голыми руками собирают в море тонны рыбы (ВИДЕО)

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря, ученые объяснили, как столько рыбы могло оказаться в одном месте.

Прилив принес огромное количество наваги прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Видео с тем, как на побережье жители собирают рыбу прямо руками, стало популярным в социальных сетях. На это обратило внимание РИА Новости.

«Сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к её обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», - говорится в сообщении магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Уточняется, что навага, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.