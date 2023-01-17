В январе Москва помогла Карелии переводами на 2,5 млрд рублей

За первый месяц 2023 года Карелия получила 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.

В январе федеральные трансферты в бюджет республики составили 2,5 млрд рублей.



В частности, дотации из федеральной казны вдвое превысили показатели 2022 года и составили 1,5 млрд рублей. Часть этой суммы, 174 млн рублей, должны направить на частичную компенсацию расходов после роста зарплат бюджетников.



Кроме того, субсидии на социальные выплаты и пособия, поддержку здравоохранения и отраслей экономики составили 458 млн рублей. Это на 60% больше январских показателей прошлого года, рассказали в региональном Минфине.