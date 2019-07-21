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Новости. Общество
11:15, 21 Июля 2019

В Карелии 348 осужденных сыграли в шахматы

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Во всех исправительных учреждениях Республики Карелия прошла Общероссийская акция по одновременной игре в шахматы, сообщили в карельском УФСИН.

В пятницу, 19 июля, во всех исправительных учреждениях Карелии прошла Общероссийская акция по одновременной игре в шахматы, посвященная Международному дню шахмат.
В 2019 году данная акция состоялась впервые и дала старт Первому Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

К участию в чемпионате допускались все желающие осужденные, имеющие навыки игры в шахматы.

Цель мероприятия – популяризация игры в шахматы, организация полезной занятости и свободного времени осужденных, укрепление дисциплины в местах лишения свободы и правопослушного поведения осужденных, и, разумеется, соревновательная задача – выявление сильнейших шахматистов.

В Карелии в акции по одновременной игре в шахматы приняли участие 5 исправительных колоний и 2 следственных изолятора. За шахматные доски сели 348 осужденных.

Первый этап прошел в исправительных колониях и следственных изоляторах каждого региона. Затем судейской комиссией ФСИН России будут проанализированы протоколы проведенных игр, определены лучшие игроки а каждом регионе Российской Федерации, которые в конце года сыграют между собой в режиме онлайн.

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Комментарии

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кир
2019-07-21 14:45:21
В шахматы они играют, потом девкам горло ножом режут. Не верю. Горбатого могила исправит.
однозначно
2019-07-21 13:42:45
Когда будет общероссийская акция для уголовников по одновременной добыче полезных ископаемых в каменоломнях при помощи кирки и мотыги ? Эти урки отбывают наказание. Игра в шахматы и трехразовое питание - это наказание ? Куда катится страна...
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